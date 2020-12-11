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пятница, 11 декабря 2020 11:14

Коронавирус оказался полезным для экологии

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Коронавирус оказался полезным для экологии
В мире в среднем каждую секунду выбрасывается 1 075 метрических тонн углекислого газа. Фото: pixabay.com

В 2020 году в воздух попали 34 млрд метрических тонн углекислого газа. Это на 7% меньше, чем в прошлом году.

По мнению ученых, отслеживающих выбросы в атмосферу, снижение прежде всего связано с тем, что во время пандемии люди меньше передвигаются на машинах и самолетах. А именно на наземный транспорт приходится примерно 20% выбросов углекислого газа, пишет Earth System Science Data.

"Конечно, изоляция - не способ борьбы с изменениями климата", - отмечает климатолог из Университета Восточной Англии Коринн Лекер.

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Однако выбросы действительно снизились в США (на 12% ) и Европе (11%). По оценкам исследователей, вторая волна Covid-19 и длительное сокращение количества поездок привели к снижению уровня выбросов с 4% до 7%. Но даже с учетом такого спада в 2020 году в мире в среднем каждую секунду выбрасывается 1 075 метрических тонн углекислого газа.

Эксперты считают, что с ростом выбросов после окончания пандемии 2021-2022 годы станут пиком углеродного загрязнения.

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Чтобы спасти планету и остановить изменения климата, придется не только сократить выбросы углекислого газа, но и начать высасывать миллиарды тонн углерода из атмосферы. Об этом говорится в исследовании норвежского ученого Йоргена Рандерса.

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