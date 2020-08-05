Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию

В Шотландии провели наземные испытания ракеты. Фото: скрин с видео

В Великобритании украинец Владимир Левыкин создал компанию Skyrora, которая вполне способна составить конкуренцию космической корпорации Илона Маска SpaceX.

Инженеры Skyrora уже провели наземные испытания космической ракеты, чего не было в Британии последние полвека, сообщает The Telegraph.

"Ракетные испытания компании сигнализируют о намерении Великобритании конкурировать с SpaceX за часть прибыльного рынка спутников", - говорится в статье.

По данным издания, еще в мае 8 грузовых автомобилей, перевозивших команду инженеров Skyrora и 32-футовую ракету, направились в Шотландию. Там они выполнили то, что можно назвать первым испытанием наземной ракеты, которое произошло в Великобритании, по меньшей мере, за полвека.

"Наша амбиция - стать британской SpaceX. Не столь в плане запуска космических аппаратов, а больше как фактор вдохновения для населения Британии", - рассказал британскому изданию Левыкин.

Он, выпускник Запорожского национального технического университета (сейчас НУ "Запорожская политехника". - Gazeta.ua), намерен в ближайшие годы начать массовое производство космических ракет. Для этого штат компании увеличат в 10 раз - до 300 человек.

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Украинец объяснил, что Skyrora сконцентрируется на технологии распространения связи через спутники. Для запуска спутников будет использован другой класс ракет, которые гораздо меньше, чем в SpaceX. Принципиальное отличие в том, что пусковые площадки для запуска ракет Skyrora могут быть мобильные.

"Поэтому мы можем запуститься практически с любого места, которое вам нужно, и вывести ваш спутник на точную локацию на орбите", - сказал Левыкин.

Первую ракету рассчитывают вывести на орбиту в 2023 году. До 2026 года Skyrora планирует осуществлять 16 запусков в год.

"Skyrora проектирует, производит и разворачивает ракеты, чтобы прокладывать путь для небольших производителей спутников, которые стремятся получить доступ в космос. Компания разрабатывает технологию ракет-носителей для того, чтобы обеспечить полезность космоса. В Skyrora гордятся тем, что сотрудничают с инновационным центром, расположенным в Днепре. Это сотрудничество позволяет нам развиваться и расти вместе, когда мы все движемся к одной цели", - говорится на сайте компании.

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