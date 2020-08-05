Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 675
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Просмотров: 360
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18288
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3663
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 900
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6768
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 963
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 819
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
5
7
9
11
4
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
На новой солнечной электростанции панели расположили нетрадиционно
На новой солнечной электростанции панели расположили нетрадиционно
Представили более дешевого конкурента Apple Watch: что нового
Представили более дешевого конкурента Apple Watch: что нового
Более 150 тыс. человек зашли на празднование дня рождения трамвая
Более 150 тыс. человек зашли на празднование дня рождения трамвая
SpaceX запускает корабль, который может стать космическим такси
SpaceX запускает корабль, который может стать космическим такси
Видео
Все видео
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Четвероногого робота Spot запустили в серийное производство
Четвероногого робота Spot запустили в серийное производство
США учились сбрасывать ядерную бомбу с истребителя
США учились сбрасывать ядерную бомбу с истребителя
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 675
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6768
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 711
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1548
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
среда, 05 августа 2020 13:14

Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию

  Комментировать
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
В Шотландии провели наземные испытания ракеты. Фото: скрин с видео

В Великобритании украинец Владимир Левыкин создал компанию Skyrora, которая вполне способна составить конкуренцию космической корпорации Илона Маска SpaceX.

Инженеры Skyrora уже провели наземные испытания космической ракеты, чего не было в Британии последние полвека, сообщает The Telegraph.

"Ракетные испытания компании сигнализируют о намерении Великобритании конкурировать с SpaceX за часть прибыльного рынка спутников", - говорится в статье.

По данным издания, еще в мае 8 грузовых автомобилей, перевозивших команду инженеров Skyrora и 32-футовую ракету, направились в Шотландию. Там они выполнили то, что можно назвать первым испытанием наземной ракеты, которое произошло в Великобритании, по меньшей мере, за полвека.

"Наша амбиция - стать британской SpaceX. Не столь в плане запуска космических аппаратов, а больше как фактор вдохновения для населения Британии", - рассказал британскому изданию Левыкин.

Он, выпускник Запорожского национального технического университета (сейчас НУ "Запорожская политехника". - Gazeta.ua), намерен в ближайшие годы начать массовое производство космических ракет. Для этого штат компании увеличат в 10 раз - до 300 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX в четвертый раз перенесла запуск на орбиту мини-спутников

Украинец объяснил, что Skyrora сконцентрируется на технологии распространения связи через спутники. Для запуска спутников будет использован другой класс ракет, которые гораздо меньше, чем в SpaceX. Принципиальное отличие в том, что пусковые площадки для запуска ракет Skyrora могут быть мобильные.

"Поэтому мы можем запуститься практически с любого места, которое вам нужно, и вывести ваш спутник на точную локацию на орбите", - сказал Левыкин.

Первую ракету рассчитывают вывести на орбиту в 2023 году. До 2026 года Skyrora планирует осуществлять 16 запусков в год.

"Skyrora проектирует, производит и разворачивает ракеты, чтобы прокладывать путь для небольших производителей спутников, которые стремятся получить доступ в космос. Компания разрабатывает технологию ракет-носителей для того, чтобы обеспечить полезность космоса. В Skyrora гордятся тем, что сотрудничают с инновационным центром, расположенным в Днепре. Это сотрудничество позволяет нам развиваться и расти вместе, когда мы все движемся к одной цели", - говорится на сайте компании.

20 июля Объединенные Арабские Эмираты впервые в арабском мире успешно осуществили запуск зонда "Надежда" к Марсу. Марсоход "Надежда" весом в почти 1,5 т до Красной планеты долетит за 7 месяцев.

"Надежда" - первый зонд на Марс, который создали в Объединенных Арабских Эмиратах. Из-за плохой погоды старт с космодрома острова Танэгасима откладывали дважды, но на этот раз условия для запуска были идеальными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Недовольные властью создали армию

"Доклад вызвал шумные аплодисменты" - на всероссийском съезде делегат выступил на украинском языке

Начался Большой террор

Киноактрису нашли мертвой в ее доме

18 месяцев был сумасшедшим - каким оказалась жизнь писателя Ги де Мопассана

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 10593
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 9369
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 9036
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 1 Просмотров: 8991
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 6003
Технологии
Google Play Music перестанет работать с октября: чем его заменят
Google Play Music перестанет работать с октября: чем его заменят Просмотров: 9
Twitter могут оштрафовать на $250 млн
Twitter могут оштрафовать на $250 млн Просмотров: 63
Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю Просмотров: 828
Космический корабль Маска отстыковался от МКС: сегодня ожидают на Земле
Космический корабль Маска отстыковался от МКС: сегодня ожидают на Земле Просмотров: 378
В мире создадут самую большую солнечную электростанцию
В мире создадут самую большую солнечную электростанцию Просмотров: 576
Больше всего комментируют
12
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
10
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
4
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
3
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
Голосов: 547
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua