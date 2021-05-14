Китайский зонд Tianwen-1 осуществит посадку на Марсе

Китай готовит посадку марсохода "Чжуронг" фото: Associated Press

С 15 по 19 мая Китай планирует посадить на Марс космический зонд Tianwen-1 вместе с марсоходом "Чжуронг". Он получил название в честь китайского бога огня.

Марсоход должен сесть в районе Утопии Планиция, сообщает агентство Associated Press.

После посадки марсоход "Чжуронг" несколько дней еще будет находиться в посадочном модуле для диагностических тестов. После этого китайский ровер отправится на поиски признаков жизни на Марсе.

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Это первая попытка Китая осуществить мягкую посадку на Марс космического аппарата. В случае успеха Китай станет вторым после США, кто отправил марсоход на Марс.

Соединенные Штаты Америки с 1976 года отправили на Красную планету девять космических кораблей. Последняя такая посадка произошла в феврале 2021-ого, когда на Марс прибыл Perseverance.

Космический корабль SpaceX Dragon Resilience, который вернулся на Землю, вскоре отправит на орбиту первого частного астронавта SpaceX. Вместо команды профессионально подготовленных космонавтов, Resilience отправит в космос четырех частных лиц.