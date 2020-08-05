Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin

Фото: armyinform.com

Американские катера, которые должны поступить в состав украинского флота, планируют оснастить противокорабельными ракетными комплексами малой дальности типа ВGM-176В Griffin.

Дополнительно на катерах планируется установка систем управления и самонаведения ракет на цели, сообщает Армияинформ.

"Американские ракеты типа Griffin не станут конкурентами отечественным противокорабельным крылатым ракетам "Нептун", ведь находятся в разных нишах боевого применения. У них разные характеристики и назначения", - говорится в сообщении.

Ракеты Griffin будут оборонять прибрежную зону, а география применения "Нептуна" до 280 км - это акватория Азовского и Черного морей, включая морскую экономическую зону Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как отстреливается новый украинский бронированный катер

Ракета Griffin имеет длину 110 см, диаметр - 140 мм, дальность стрельбы - до 20 км, масса боевой части - около 6 кг. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожить небольшой катер или малотоннажный корабль противника.

"Эти ракеты способны представлять угрозу и для гораздо больших боевых кораблей, например для корвета или фрегата. Конечно, потопить авианосец или крейсер ними нельзя, но нанести вред вполне реально. Не всегда нужно ставить цель потопить корабль, чтобы вывести его из строя. Достаточно лишь одной ракеты, которая попадет в главный командный пункт корабля. И все - дело сделано ", - сообщает издание.

Во время арабо-израильской войны в октябре 1967 года группа египетских ракетных катеров типа "Комар" уничтожила у побережья Синайского полуострова эсминец ВМС Израиля "Эйлат", водоизмещение которого достигало 1700 тонн.

Украина получит от США 16 катеров типа Mark VI, часть из которых отправят в Азовское море для усиления обороноспособности. Это самые современные катера с ракетными комплексами на борту.