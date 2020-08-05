 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 729
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Просмотров: 369
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18324
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3663
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 900
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6768
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 963
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 819
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
3
3
4
5
4
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов
Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов
Вооруженным силам передали модернизированные танки
Вооруженным силам передали модернизированные танки
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
Показали концепт электровелосипеда будущего
Показали концепт электровелосипеда будущего
Видео
Все видео
Новую систему iOS показали на макете iPhone 12
Новую систему iOS показали на макете iPhone 12
IPhone сможет выполнять роль ключа для автомобиля: презентовали обновление iOS
IPhone сможет выполнять роль ключа для автомобиля: презентовали обновление iOS
37 аварий за 23 года - запустили турбореактивный пассажирский самолет
37 аварий за 23 года - запустили турбореактивный пассажирский самолет
Sony показала PlayStation 5
Sony показала PlayStation 5
США учились сбрасывать ядерную бомбу с истребителя
США учились сбрасывать ядерную бомбу с истребителя
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 729
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6768
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 711
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1557
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
среда, 05 августа 2020 15:27

Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
3

  Комментировать

Ракеты Griffin способны представлять угрозу и для гораздо больших боевых кораблей, например для корвета или фрегата
Фото: armyinform.com
Ракеты Griffin способны представлять угрозу и для гораздо больших боевых кораблей, например для корвета или фрегата
Ракеты Griffin способны представлять угрозу и для гораздо больших боевых кораблей, например для корвета или фрегата

Американские катера, которые должны поступить в состав украинского флота, планируют оснастить противокорабельными ракетными комплексами малой дальности типа ВGM-176В Griffin.

Дополнительно на катерах планируется установка систем управления и самонаведения ракет на цели, сообщает Армияинформ.

"Американские ракеты типа Griffin не станут конкурентами отечественным противокорабельным крылатым ракетам "Нептун", ведь находятся в разных нишах боевого применения. У них разные характеристики и назначения", - говорится в сообщении.

Ракеты Griffin будут оборонять прибрежную зону, а география применения "Нептуна" до 280 км - это акватория Азовского и Черного морей, включая морскую экономическую зону Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как отстреливается новый украинский бронированный катер

Ракета Griffin имеет длину 110 см, диаметр - 140 мм, дальность стрельбы - до 20 км, масса боевой части - около 6 кг. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожить небольшой катер или малотоннажный корабль противника.

"Эти ракеты способны представлять угрозу и для гораздо больших боевых кораблей, например для корвета или фрегата. Конечно, потопить авианосец или крейсер ними нельзя, но нанести вред вполне реально. Не всегда нужно ставить цель потопить корабль, чтобы вывести его из строя. Достаточно лишь одной ракеты, которая попадет в главный командный пункт корабля. И все - дело сделано ", - сообщает издание.

Во время арабо-израильской войны в октябре 1967 года группа египетских ракетных катеров типа "Комар" уничтожила у побережья Синайского полуострова эсминец ВМС Израиля "Эйлат", водоизмещение которого достигало 1700 тонн.

Украина получит от США 16 катеров типа Mark VI, часть из которых отправят в Азовское море для усиления обороноспособности. Это самые современные катера с ракетными комплексами на борту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В Черном море прошли совместные морские тренировки Украины и Румынии
В Черном море прошли совместные морские тренировки Украины и Румынии Просмотров: 594
В Украине испытали новый ракетный комплекс "Нептун" - видео впечатляет
В Украине испытали новый ракетный комплекс "Нептун" - видео впечатляет Просмотров: 1521
Экстренное приготовления к бою и отражения атаки: корабль "Донбасс" вышел в море
Экстренное приготовления к бою и отражения атаки: корабль "Донбасс" вышел в море Просмотров: 1395
Испытали боевую мощь катеров "Кентавр" - фото и видео
Испытали боевую мощь катеров "Кентавр" - фото и видео Просмотров: 1557
Сейчас вы читаете новость «Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Недовольные властью создали армию

"Доклад вызвал шумные аплодисменты" - на всероссийском съезде делегат выступил на украинском языке

Начался Большой террор

Киноактрису нашли мертвой в ее доме

18 месяцев был сумасшедшим - каким оказалась жизнь писателя Ги де Мопассана

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 12033
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 9963
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 1 Просмотров: 9405
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 9297
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 6336
Техника
Показали дизайн сверхбыстрого самолета
Показали дизайн сверхбыстрого самолета Просмотров: 837
Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю Просмотров: 828
Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов
Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов
3
 Просмотров: 4860
Как выбрать видеорегистратор
Как выбрать видеорегистратор Просмотров: 72
Не Samsung или Apple: впервые за 9 лет сменился лидер по продажам смартфонов
Не Samsung или Apple: впервые за 9 лет сменился лидер по продажам смартфонов Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
12
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
10
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
4
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
3
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
2
Требований по особому статусу Донбасса в Минских соглашениях нет - Кравчук
Голосов: 553
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua