Какой подход избрать в обучении предпринимательству

Украинских предпринимателей надо учить в группах. Фото: Тарас Подолян

Гражданское общество должно осознать: мы все интегрированы. Наш ум имеет сетевой эффект, а не каждый умный отдельно, считает стратегиня по развитию сообществ Ирина Соловей.

"Наше обучение ориентировано на индивидуальный подход. Я училась предпринимательству по методу, который работает в скандинавских компаниях. Каждый имел свой план, но работал в группе. Так формируются новые мысли и проверяются гипотезы", - объясняет.

Надо больше исследований.

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"Не хватает навыков самостоятельно формулировать вопросы и находить на них ответы, а не ждать снаружи. В индустриальном обществе считали, что человек должен выполнять инструкции. Но сейчас в социума нет готовых вопросов. Университеты должны готовить людей, которые войдут в бизнес-среду. А предпринимательство должно быть частью сети исследований своей сферы. Сейчас пользуемся данным зарубежного бизнеса, а об украинском таких цифр не имеем. Качественной аналитики не хватает везде. Культура также интересоваться состоянием общества - где есть потенциал, как его раскрыть. где конфликт, как его проработать, чтобы не блокировал общественных процессов ", - заключает.

Нашему человеческому капиталу не хватает адаптивности и взаимодействия, считает Ирина Соловей. В Украине нет резерва талантов. Предприниматели основывают компании на два-три года. Но, если бы знали, что будут заниматься этим десятилетия, должны думать, откуда туда придут инженеры или биологи.