Какой подход избрать в обучении предпринимательству

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский - мужик, сторонники Петра Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Зеленский - мужик, сторонники Петра Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 1323
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2052
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 864
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3735
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 783
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 225
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 333
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 423
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2835
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 351
Фото
Все фото
3
5
4
8
3
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
В Антарктиде снова &quot;цветет&quot; снег
В Антарктиде снова "цветет" снег
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Видео
Все видео
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Марсоход Perseverance сегодня садится на красную планету (трансляция)
Марсоход Perseverance сегодня садится на красную планету (трансляция)
Red Dead Redemption 2 получила фотореалистическую графику
Red Dead Redemption 2 получила фотореалистическую графику
Чистит снег и поливает газон: создали нового "домашнего" робота
Чистит снег и поливает газон: создали нового "домашнего" робота
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 423
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1773
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2250
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 261
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 270
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
воскресенье, 21 февраля 2021 20:23

Какой подход избрать в обучении предпринимательству

  Комментировать
Какой подход избрать в обучении предпринимательству
Украинских предпринимателей надо учить в группах. Фото: Тарас Подолян

Гражданское общество должно осознать: мы все интегрированы. Наш ум имеет сетевой эффект, а не каждый умный отдельно, считает стратегиня по развитию сообществ Ирина Соловей.

"Наше обучение ориентировано на индивидуальный подход. Я училась предпринимательству по методу, который работает в скандинавских компаниях. Каждый имел свой план, но работал в группе. Так формируются новые мысли и проверяются гипотезы", - объясняет.

Надо больше исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как увеличить количество предпринимателей в Украине

"Не хватает навыков самостоятельно формулировать вопросы и находить на них ответы, а не ждать снаружи. В индустриальном обществе считали, что человек должен выполнять инструкции. Но сейчас в социума нет готовых вопросов. Университеты должны готовить людей, которые войдут в бизнес-среду. А предпринимательство должно быть частью сети исследований своей сферы. Сейчас пользуемся данным зарубежного бизнеса, а об украинском таких цифр не имеем. Качественной аналитики не хватает везде. Культура также интересоваться состоянием общества - где есть потенциал, как его раскрыть. где конфликт, как его проработать, чтобы не блокировал общественных процессов ", - заключает.

Нашему человеческому капиталу не хватает адаптивности и взаимодействия, считает Ирина Соловей. В Украине нет резерва талантов. Предприниматели основывают компании на два-три года. Но, если бы знали, что будут заниматься этим десятилетия, должны думать, откуда туда придут инженеры или биологи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какой подход избрать в обучении предпринимательству». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

Элизабет Тэйлор отбила мужа у Марлен Дитрих

На космической станции сохраняют ДНК выдающихся людей

Город в Крыму переименовали

Сегодня отмечают Международный день родного языка

Девушку обвинили в отношениях с чертями

Экс-министр во время застолья застрелил товарища

Самое читаемое
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
5
 Просмотров: 10845
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 8208
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 6759
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
 Просмотров: 5715
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 5022
Наука+ИТ
Ученые подняли в воздух предмет с помощью света
Ученые подняли в воздух предмет с помощью света Просмотров: 1476
Украино-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС
Украино-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС Просмотров: 486
С Марса пришли первые цветные изображения
С Марса пришли первые цветные изображения Просмотров: 4941
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
 Просмотров: 225
Украинский спутник построят и запустят в этом году
Украинский спутник построят и запустят в этом году Просмотров: 108
Голосов: 3797
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть