В Украине нет резерва талантов - где брать

 
Ексклюзивы
1/5
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 1035
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 630
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 2934
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 630
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 207
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 306
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 351
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2529
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 342
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 882
Фото
Все фото
5
3
6
8
6
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах
Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах
Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест
Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест
В Украине чтят память Героев Небесной сотни
В Украине чтят память Героев Небесной сотни
Видео
Все видео
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео
Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео
Блогера с TikTok обругала украиноязычных - ее отец оказался чиновником
Блогера с TikTok обругала украиноязычных - ее отец оказался чиновником
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 351
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1656
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 270
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2034
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 252
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 549
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
суббота, 20 февраля 2021 20:23

В Украине нет резерва талантов - где брать

  Комментировать
В Украине нет резерва талантов - где брать
Ирина Соловей считает, что в Украине нет резерва талантов. Фото: Тарас Подолян

Нашему человеческому капиталу не хватает адаптивности и взаимодействия. Об этом сказала Gazeta.ua сказала стратегиня по развитию сообществ Ирина Соловей.

"Многие компании организовывают обучение работников, так как образовательная система не успевает. Образование получило поддержку государства, поэтому нечувствительное к рыночным требованиям. Недостаток корпоративной науки в том, что работник получает только технические навыки. А взаимодействия - вряд ли. Владельцы бизнеса еще не до конца осознают эту необходимость. Надо совместить возможности университетов, культурных центров и производств ", - объясняет.

В Украине нет резерва талантов, считает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чего не хватает столице для успешного развития

"Немецкая компания Bosch имеет программу работы с учащимися 9-11 классов. Так ищут будущих инженеров. Украинцы имеют короткий горизонт планирования из-за неуверенности в будущем. Предприниматели основывают компании на два-три года. Но, если бы знали, что заниматься этим десятилетия, должны думать, откуда туда придут инженеры или биологи. Видимо, из университетов. Тогда анализировали бы, сколько людей приходят на эти специальности и сколько компаний за них конкурируют ", - добавляет.

Читайте интервью с Ириной Соловей в журнале "Країна" от 18 февраля 2021 года.

Предпринимательский дух в Украине еще не освободившийся полной мере.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине нет резерва талантов - где брать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест

В Украине чтят память Героев Небесной сотни

Самое читаемое
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 24246
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
15
 Просмотров: 15498
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
5
 Просмотров: 12285
За тонировку машин могут забрать права, но есть условия
За тонировку машин могут забрать права, но есть условия Просмотров: 8091
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
5
 Просмотров: 6498
Общество
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
5
 Просмотров: 279
Как кофеин влияет на функции головного мозга человека
Как кофеин влияет на функции головного мозга человека Просмотров: 486
Избиение до смерти пешехода в Киеве: водителя отправили под арест
Избиение до смерти пешехода в Киеве: водителя отправили под арест Просмотров: 891
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
3
 Просмотров: 783
Какие области первыми получат вакцину от Covid-19
Какие области первыми получат вакцину от Covid-19 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
2
"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук
1
"Слуга" пришла в Раду в часах с бриллиантами за 275 тыс.
1
Порошенко сократил разрыв с Зеленским, его партия на первом месте - КМИС и СОЦИС
Голосов: 55270
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть