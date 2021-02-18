В Украине нет резерва талантов - где брать

Ирина Соловей считает, что в Украине нет резерва талантов. Фото: Тарас Подолян

Нашему человеческому капиталу не хватает адаптивности и взаимодействия. Об этом сказала Gazeta.ua сказала стратегиня по развитию сообществ Ирина Соловей.

"Многие компании организовывают обучение работников, так как образовательная система не успевает. Образование получило поддержку государства, поэтому нечувствительное к рыночным требованиям. Недостаток корпоративной науки в том, что работник получает только технические навыки. А взаимодействия - вряд ли. Владельцы бизнеса еще не до конца осознают эту необходимость. Надо совместить возможности университетов, культурных центров и производств ", - объясняет.

В Украине нет резерва талантов, считает.

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"Немецкая компания Bosch имеет программу работы с учащимися 9-11 классов. Так ищут будущих инженеров. Украинцы имеют короткий горизонт планирования из-за неуверенности в будущем. Предприниматели основывают компании на два-три года. Но, если бы знали, что заниматься этим десятилетия, должны думать, откуда туда придут инженеры или биологи. Видимо, из университетов. Тогда анализировали бы, сколько людей приходят на эти специальности и сколько компаний за них конкурируют ", - добавляет.

Читайте интервью с Ириной Соловей в журнале "Країна" от 18 февраля 2021 года.

Предпринимательский дух в Украине еще не освободившийся полной мере.