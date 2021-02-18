Как увеличить количество предпринимателей в Украине

Ирина Соловей - о предпринимательстве. Фото: Тарас Подолян

Предпринимательский дух в Украине еще не освободившийся полной мере. Об этом сказала Gazeta.ua стратегиня по развитию сообществ Ирина Соловей.

"Основателям бизнеса в первую очередь нужно учиться, как управлять делом онлайн. Идеи формируются на пересечении дисциплин. Поэтому люди из разных сред должны сходиться в команды. Говорить многими" языками ". А управленцам надо быть в роли" переводчика "", - объясняет.

Есть пробелы в работе с данными.

"В советское время доступ к информации умышленно усложняли. Статистика до сих пор устроена так, чтобы не показывать реальную картину в бизнесе. Ошибаемся и выбираем неправильный путь. Но неудачи надо превратить в знания - почему не сработало. На этом должны учиться другие - количество предпринимателей значительно увеличится" .

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Нам нужны новаторские бизнес-модели.

"Сочетание онлайна и оффлайна. Надо строить следующее действие на основе выводов из предыдущего. Мы избегаем опыта. Например, во время пандемии закрыли офисы и массово начали работать дистанционно. Но нужен контакт. Он позволяет найти новые идеи, оптимально рассчитать последовательность, обдумать сделанное ", - заключает.

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Для работодателей хотят создать дополнительные нормы, которые заставят их оформлять трудовые отношения "по-белому". Среди требований - не заключать с наемными работниками договоры как с физлицами-предпринимателями.