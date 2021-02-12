В Кабмине хотят запретить устраивать ФЛП на работу

Работодатели злоупотребляют правом на заключение гражданско-правовых договоров. Фото: unsplash

Для работодателей хотят создать дополнительные нормы, которые заставят их оформлять трудовые отношения "по-белому". Среди требований - не заключать с наемными работниками договоры как с физлицами-предпринимателями.

Такой законопроект Кабмин подал в парламент, пишет "Сегодня".

Согласно пояснительной записке, работодатели злоупотребляют правом на заключение гражданско-правовых договоров. То есть кандидат не подписывает трудовой договор. Зато регистрируется как ФЛП и работодатель заключает с ним договор подряда или договор об оказании услуг.

Такие взаимоотношения не считаются трудовыми, поэтому работник не может претендовать на социальный пакет включая оплатой больничных и защитой от немотивированного увольнения. Однако так работодатель освобождает себя от уплаты налогов.

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Экономист Алексей Кущ считает, что так в правительстве хотят увеличить налоговые поступления в бюджет.

"Чем плоха нынешняя ситуация? Во-первых, бюджет не получает денег. А во-вторых, и это, на мой взгляд, самое главное - возникает асимметричность конкурентных условий и фискального давления. Кто выиграет конкурентную борьбу? Компания, которая платит налог в фонд оплаты труда в размере 41,5 процента плюс 22 процента НДС, 18 процентов налога на прибыль? Или компания, которая платит всех налогов 5 процентов? Понятно, что конкурентную борьбу на рынке товаров выигрывает 2-я компания. Она выигрывает конкуренцию на рынке труда, потому что сможет за счет экономии налогов предложить более высокую зарплату", - говорит Алексей Кущ.

2020 года украинские предприниматели уплатили 27,6 млрд грн налогов. Это на 10% больше, чем 2019-го.