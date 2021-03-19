Каким будет первый игровой смартфон Nokia фото: teachbriefly.com

Финская компания Nokia анонсировала о выходе первого игрового смартфона G10. Недавно появились его некоторые технические характеристики.

Nokia G10 получит дисплей с разрешением HD+. Его габариты составят 160.97 х 75.99 х 8.7 мм, а вес 180 г, информирует Slashleaks.

Игровой смартфон оснастят чипом MediaTek Helio P22. Это платформа, которая выполнена по 12-нм техпроцесса.

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Предполагается 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти. Nokia G10 будет иметь квадрокамеру с главным 48 МП сенсором. Фронтальная камера будет иметь только один 16 МП сенсор. Смартфон также будет иметь аккумулятор емкостью 4000 мАч и наличие 3,5 мм аудиоразъема.

Ориентировочная стоимость составит €139, примерно 4584 грн. Презентацию ожидают в начале апреля 2021 года.

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