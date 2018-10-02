Какая пища вызывает депрессию

Употребление жирной и сладкой пищи может спровоцировать появление депрессии. Фото: BBC.com

Употребление жирной и сладкой пищи может спровоцировать появление депрессии.

Таковы результаты исследования группы ученых из Великобритании, Испании и Австралии, сообщает 24 канал.

Ученые проанализировали данные 33 тыс. человек из разных стран мира. Специалисты определяли связь между фаст-фудом и депрессией.

Употребление преимущественно жирной и сладкой пищи может спровоцировать системное воспаление. Оно влияет не только на кишечник, но и на весь организм. Такое питание называют "зажигательной" диетой.

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"Воспалительные" молекулы могут влиять на разделы мозга, которые отвечают за настроение человека. Несбалансированное питание может спровоцировать хандру и депрессию и ускорить их развитие.

Ученые советуют включить в рацион рыбу овощи, фрукты и орехи.

43% семьи едят перед включенным телевизором. 30% - не включали телевизор за ужином. Те, кто ел за просмотром фильмов или передач, ели нездоровую пищу. В частности, гамбургеры, пиццу, чипсы и различные сладости.