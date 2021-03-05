Как проверить свою регистрацию на ВНО

Сегодня последний день, когда можно зарегистрироваться на ВНО. Фото: pexels.com

Сегодня последний день, когда выпускники могут подать документы для участия в регистрации на ВНО в 2021 году.

Проверить состояние обработки регистрационных документов можно в специальном сервисе. На сайте нужно ввести номер регистрационной карточки, сообщает "24 канал".

Подтверждением регистрации для участия в ВНО служит сертификат. Выпускник получает его в индивидуальном конверте.

Если сертификат не пришел, нужно проверить состояние обработки регистрационных документов.

Если в сертификате ошибка, нужно внести необходимые изменения до 5 марта. Для этого на сайте есть сервис "внести изменения".

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До 30 апреля зарегистрированные пользователи могут загрузить приглашения-пропуска из своих информационных страниц. На них есть время и место проведения тестирования.

Во время карантина вырос спрос на репетиторов. Цены на час занятия колеблются от 150 до 350 грн. Они зависят от уровня преподавателя. Дешевле принимают студенты по видеосвязи, дороже — учителя, и еще дороже — преподаватели высших учебных заведений.