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среда, 26 декабря 2018 15:38

Как помочь человеку больному алкоголизмом

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Как помочь человеку больному алкоголизмом
Лечение начинается с детоксикации. Фото: Канал 24

Лечение больных с алкогольной зависимостью начинается с хорошей диагностики.

Качественное обследование позволяет выявить стадию заболевания, тяжесть состояния и запланировать стратегию лечения, рассказывает нарколог Олег Страшок.

"Довольно часто алкогольная зависимость сопровождается депрессивно или с тревожными расстройствами. В таких случаях, как правило, требуется назначение лекарств, например антидепрессантов, которые будут корректировать эти состояния, говорит Страшок. - С самого начала лечения и на более поздних этапах длительного лечения назначается психотерапия, направлена ​​на изменение привычек больного и развитие новых навыков для плодотворного, счастливой жизни без алкоголя".

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По его словам, если брать классический комплексный подход, то лечение начинается с детоксикации (очищения и восстановления организма от последствий интоксикации, вызванной алкоголем, предотвращение осложнений), на следующем этапе проводится общеукрепляющая терапия, дальше эффективным является введение так называемых противоалкогольных препаратов.

Праздники - это не только приятные хлопоты, вечеринки, корпоративы, но и головную боль на следующее утро, чувство усталости, опустошенности и другие неприятные симптомы слишком бурной вчерашней вечеринки. Существует множество препаратов от похмелья, но далеко не все одобренные медиками - тот же аспирин имеет ряд противопоказаний и нежелательных побочных эффектов. Но вполне безопасны и даже приятные методы восстановления после ядерной вечеринки.

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