Как помочь человеку больному алкоголизмом

Лечение начинается с детоксикации. Фото: Канал 24

Лечение больных с алкогольной зависимостью начинается с хорошей диагностики.

Качественное обследование позволяет выявить стадию заболевания, тяжесть состояния и запланировать стратегию лечения, рассказывает нарколог Олег Страшок.

"Довольно часто алкогольная зависимость сопровождается депрессивно или с тревожными расстройствами. В таких случаях, как правило, требуется назначение лекарств, например антидепрессантов, которые будут корректировать эти состояния, говорит Страшок. - С самого начала лечения и на более поздних этапах длительного лечения назначается психотерапия, направлена ​​на изменение привычек больного и развитие новых навыков для плодотворного, счастливой жизни без алкоголя".

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По его словам, если брать классический комплексный подход, то лечение начинается с детоксикации (очищения и восстановления организма от последствий интоксикации, вызванной алкоголем, предотвращение осложнений), на следующем этапе проводится общеукрепляющая терапия, дальше эффективным является введение так называемых противоалкогольных препаратов.

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