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понедельник, 15 октября 2018 07:25

Как научить ребенка хорошим манерам

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  Родители должны целенаправленно развивать их у детей и показывать хороший пример такого поведения. Фото: Освіта.юа
Родители должны целенаправленно развивать их у детей и показывать хороший пример такого поведения. Фото: Освіта.юа

Хорошие манеры не рождаются у ребенка самостоятельно.

Родители должны целенаправленно развивать их у детей и показывать хороший пример такого поведения, передает Оsvita.ua.

Правила хорошего поведения

Чтобы привить ребенку хорошие манеры, прежде всего родители сами должны ими владеть. Часто можно наблюдать, как в воспитанных родителей дети тоже вырастают воспитанными. Поэтому мама и папа должны стать для ребенка примером хорошего поведения.

Хорошие манеры дома

Если родители не знают, как привить ребенку хорошие манеры, прежде всего они должны понимать, что это достигается путем длительной практики. Дома родители могут разыгрывать различные ситуации, требующие хороших манер, по ролям. Также можно практиковать хорошие манеры во время семейных ужинов.

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Положительное подкрепление

Ребенка важно хвалить. Зачастую случается так, что родители ругают ребенка за то, что он в чем-то повел себя неправильно. При этом не замечают его хорошего поведения. Однако хвалить ребенка за проявление манер не менее важно. Это вдохновит его и мотивирует хорошо вести себя в будущем.

Наставник

Прививая ребенку хорошие манеры, стоит обсуждать с ним разные ситуации. Помогать найти лучший способ поведения в таких ситуациях. Разговаривать о жизни, давайте советы - так вы мотивируете ребенка контролировать социальную жизнь и ставить в ней цель. Также стоит быть внимательным к тому, что говорит ребенок. Стоит понять с какими трудностями она сталкивается.

Исправлять у ребенка проявления плохого поведения

Если родители хочут научить ребенка хорошим манерам, должны понять, что дети часто не понимают, что поступают неправильно в тех или иных ситуациях. Поэтому не стоит наказывать ребенка за то, что он в чем-то ошибся. Лучше объяснить ребенку, в чем он не прав и как правильно поступить.

По статистике около 20% украинских детей отказываются идти в школу на определенном этапе школьной жизни. Специалисты убеждены, что желание учиться должно быть добровольным. Заставить к обучению нельзя.

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