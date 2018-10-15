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вторник, 16 октября 2018 07:25

Как гаджеты влияют на память

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Гаджеты негативно влияют на наш мозг.

Ученые Калифорнийского университета пришли к выводу, что избыток импульсов, вызванных современными технологиями, может снизить эффективность нашего ума и привести к кратковременным нарушениям памяти, передает EtCetera.

Чрезмерные импульсы, как и их недостаток, вредные для мозга. Множество импульсов, которые обеспечивают современные электронные устройства, могут не только лишний раз напрягать, отвлекать наше внимание и рассеивать концентрацию, но и делать "ленивыми" наши нервные клетки, которые привыкли и любят "работать".

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"Мозг очень чувствителен и в то же время пластический орган. В процессе жизни на него влияют различные факторы. Мозг развивается, меняется, его состояние, к сожалению, ухудшается с возрастом. Он подвергается многочисленным изменениям и процессам на уровне нервных клеток и нейронных связей. Наше окружение влияет на развитие мозга, когнитивные функции, восприятие мира и эффективность ума, а нервные клетки чувствительны к любым импульсов и впечатлений, которые мы получили с самого детства ", - говорит Габриэла Клодовська-Дуда, врач клиники Neuro Care.

Память, как и мышцы, нужно тренировать. Если они перестанут работать, то атрофируются. То же самое с памятью.

Ученые смогли передать мысли одного человека другому. Участники эксперимента мысленно совместно решать задачи. Исследователи создали устройство, которое транслировал мнения двух людей в голову третьего. Использовали электроэнцефалографии, которая позволяет считывать информацию, и транскраниальная магнитная стимуляция для того, чтобы ее передавать.

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