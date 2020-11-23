Как будут наказывать операторов, которые не обеспечат мобильный интернет на всей территории Украины

Власть будет проверять качество мобильного интернета. Фото: pexels.com

Укрчастотнадзор приобретет спецтехнику для проверки качества мобильного интернета.

Через два года операторов мобильной связи будут наказывать за низкое качество или отсутствие интернета на дорогах и в небольших населенных пунктах Украины, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Сегодня".

"У нас цель - за два года покрыть территорию государства мобильным интернетом. Только с 1 июля начался активный процесс улучшения интернета. У операторов есть два года, чтобы достичь этой цели. Если она не будет достигнута, у них забирают лицензию", - рассказал чиновник.

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План проверки качества интернета уже утвердили на заседании Кабинета министров.

Федоров заявил, что в Кабмине примут решение о нераспределении прибыли Украинского государственного центра радиочастот, который будет отвечать за контроль качества интернета. За это прибыль приобретут все необходимое новое оборудование, чтобы ездить по стране и контролировать качество интернета.

Министерство цифровой трансформации инициировало высвобождение частот для внедрения 5G. За следующие 3 года Минцифры планирует обеспечить 95% украинцам доступ к скоростному мобильному интернету. Для внедрения 5G Кабинет министров утвердил план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года. План предусматривает высвобождение полос радиочастот для внедрения радиотехнологии LTE в диапазонах 790 - 862 МГц, 694 - 790 МГц, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.