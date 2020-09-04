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пятница, 04 сентября 2020 10:38

Кабмин должен разработать законы для развития IT-сферы

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Кабмин должен разработать законы для развития IT-сферы
Для IT-сферы должны разработать законы, которые бы развивали ее. Фото: pixabay

Разработать ряд законопроектов для упрощения иммиграции иностранных айтишников, налогообложения в IT-сфере и развитии профильного образования в IT поручил правительству президент Владимир Зеленский.

Соответствующий указ № 371 Зеленский издал 3 сентября, пишет "Новое время".

Также президент поручил правительству за три месяца с привлечением представителей государственных органов, бизнес-ассоциаций, независимых экспертов и народных депутатов Украины разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины ряд законопроектов, направленных на создание благоприятных условий для развития украинской IT-индустрии.

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Он предлагает на законодательном уровне определить временные особенности налогообложения зарплат IT-специалистов, которые находятся в трудовых отношениях с IT-компаниями. Это предлагается сделать для установления эффективного уровня налоговой нагрузки, содействия детенизации сферы оплаты труда и повышение конкурентоспособности отечественных IT-компаний на внешнем рынке.

Также в указе говорится о совершенствовании порядка осуществления процессуальных действий в уголовном производстве и развитие образования в области знаний Информационные технологии. Среди прочего предлагается проводить переподготовку и повышение квалификации безработных с привлечением учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в IT-сфере.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, касающиеся налогов в IT-индустрии. Первый №3933 внесли нардепы от "Батькивщины", второй №3933-1 - от "Слуги народа". Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов рассказал, что сейчас на украинском IT-рынке более 5 тыс. компаний и более 200 тыс. специалистов. Они дали около $4,5 млрд выручки за прошедший финансовый год.

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Дата
04
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