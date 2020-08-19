Как изменятся зарплаты айтишников: анализ законопроектов

ІТ-компании дали около $4,5 млрд выручки за прошедший финансовый год. Фото: pixabay.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, касающиеся налогов в IT-индустрии. Первый №3933 внесли нардепы от "Батькивщины", второй №3933-1 - от "Слуги народа".

Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов рассказал, что сейчас на украинском IT-рынке более 5 тыс. компаний и более 200 тыс. специалистов. Они дали около $4,5 млрд выручки за прошедший финансовый год.

"Всего в Украине 1,6 миллиона ФЛП на единой системе. На 3-й группе упрощенной системы находится около 600 тысяч ФЛП. Из них 160-170 тысяч - специалисты IT", - объясняет Верланов для "Судебно-юридичиской газеты".

На сегодня отечественная IT-компания - это юрлицо,которое заключает договоры с международными компаниями и продает им свои услуги. Юрлицо имеет свои договоры с ФОПами - нанятыми инженерами. Они находятся не в трудовых, а гражданско-правовых отношениях с юрлицом.

Оба законопроекта предлагают перейти IT-бизнесу от гражданско-правовых (компания - ФЛП) на трудовые отношения (компания - сотрудник).

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По словам Верланова, все айтишники, которые были ФОПами, станут работать на трудовую книжку. Для этого изменится нагрузка на фонд оплаты труда.

"На сегодняшний день такая нагрузка составляет 18 процентов НДФЛ, 1,5процента военный сбор и 22процента - ЕСВ. Минимальный единый социальный взнос составляет примерно 1 тысячу гривен. Максимальный размер ЕСВ - примерно 75 тысяч гривен. Итак, налоговая нагрузка на зарплату в 75 тысяч гривен составляет 41,5 процента ", - говорит Верланов.

Законопроект 3933 предлагает уменьшить ставки НДФЛ до 5% и ЕСВ до 5%, а военный сбор вообще не применять. Однако воспользоваться этим режимом можно только тогда, когда зарплата превышает 5 минимальных зарплат. Для компаний законопроект предлагает пониженную вдвое ставку налога на прибыль - 9%.

Альтернативный законопроект 3933-1 аналогично предлагает НДФЛ и ЕСВ - 5%, военный сбор не применять. Однако там не указывается минимум по НДФЛ, который необходимо облагать налогом.

Сейчас налоги на зарплату программиста, оформленного в IT-фирме, в 50 тыс. грн составляют 20 750 грн: 18% НДФЛ, 1,5% военный сбор и 22% ЕСВ. В случае, если такой специалист работает как ФЛП, то с 50 тыс. грн он платит около 3500 грн налогов.

По законопроекту 3933: предлагая зарплату 50 тыс. грн, компания должна будет заплатить около 12 тыс. грн налога.

Согласно законопроекту 3933-1: при зарплате 50 тыс. грн компания должна будет заплатить около 5 тыс. грн налога.

"Однако законопроект 3933-1 вводит для компаний специфический режим налогообложения налогом на прибыль. Этот режим очень похож на налог на выведенный капитал, и если компания выберет этот режим, она не сможет одновременно работать также и с ФОПами. Это будет очень невыгодно", - отметил Верланов.

По подсчетам самих программистов в ближайшие 5 лет налог для них возрастет на 10%. Большинство против такого налогообложения.