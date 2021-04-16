Изобрели новую бильярдную игру фото: championat.com

17 апреля 1875 года британец Невилл Чемберлен изобрел бильярдную игру снукер. Название происходит от сленгового слова "снукер", которым в британской армии называли первокурсников и неопытных военнослужащих.

В 1919 году организация BA&CC официально установила правила снукера. Первый чемпионат мира состоялся в Бирмингеме в начале 1927 года.

В начале на игровом столе находятся 15 красных шаров, которые выстраивают в пирамиду. Есть также шесть цветных шаров, каждый из которых расположен на определенной отметке. Игроки должны по очереди забивать красные и цветные шары в лузы. Пока красные шары остаются на столе, забитые цветные шары выставляют на свои позиции. Выигрывает тот из игроков, кто наберет большее количество очков.

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В случае набора игроками одинакового количества баллов фрейм доигрывают с одним черным шаром. В этом случае рефери с помощью монетки определяет, кто из игроков будет бить первым. Для получения максимального количества баллов игрок должен забить все красные шары.

В профессиональную эру снукера, которую открыл Джо Дэвис в 1930-х, относительно небольшое количество игроков получили успех на высшем уровне. Дэвис был чемпионом мира на протяжении 20 лет и закончил выступления на главном турнире непобежденным.

Теннис появился в XIV в. на территории современной Франции. Первыми игроками-любителями стали архиепископы и кардиналы. Игру проводили в стенах монастырей, преимущественно на каменном полу. Позже для удобства игры на руку, что бьет по мячу, начали надевать перчатку, а мяч отбивать деревянными предметами, которые впоследствии трансформировались в ракетки. Эти деревянные предметы были мало похожи на современную ракетку.