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вторник, 16 февраля 2021 11:16

Искусственный интеллект сможет заранее определять последствия цунами

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Искусственный интеллект сможет заранее определять последствия цунами
Алгоритм использовали, чтобы изучить информацию о форме волн цунами во время землетрясения. Фото: pixabay

Ученые из Японии создали новый алгоритм, взяв за основу искусственный интеллект.

Разработка способна предвидеть, какие последствия может принести цунами, сообщает портал New Atlas.

На основе этого ученые уже создали 20 тыс возможных последствий цунами на суперкомпьютере Fugaku.

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Алгоритм использовали, чтобы изучить информацию о форме волн цунами во время землетрясения. Также он мог показать затопления территории на суше от цунами почти в реальном времени с высоким пространственным разрешением.

Такую новинку можно загрузить на обычный компьютер и выдавать результат за несколько секунд.

Для искусственного интеллекта разработали шаги, по которым он может с воздуха находить в океане пластиковый мусор. Это придумали ученые из Барселонского университета в Испании.

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