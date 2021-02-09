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вторник, 09 февраля 2021 12:25

Искусственный интеллект будет искать мусор в океане через фото

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Искусственный интеллект будет искать мусор в океане через фото
Искусственный интлект видит на фото мусор в океане. Фото: pixabay

Для искусственного интеллекта разработали шаги, по которым он может с воздуха находить в океане пластиковый мусор.

Это придумали ученые из Барселонского университета в Испании, сообщает портал New Atlas.

Функция может обнаруживать и определять количество морского мусора благодаря анализу фото, которые сделали, например, дронами с воздуха. Тестируя такой алгоритм, проанализировали более 3,8 тыс. таких фотографий с побережья Каталонии в Средиземном море.

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Ученые увеличили эффективность работы алгоритма благодаря большому количеству фото для анализа.

"Большое количество изображений морской поверхности, сделанное беспилотниками и самолетами при мониторинговых кампаниях в море, позволила нам разработать и протестировать новый алгоритм, который достигает 80 процентов точности при дистанционном обнаружении плавающего морского макромусора", - отметил ученый Одей Гарсия-Гаран.

Камеры с искусственным интеллектом применяет компания Amazon в микроавтобусах для доставки. Устройства снимают водителя постоянно. Такое нововведение должно способствовать увеличению безопасности на дороге. Камеры фиксируют моменты, если водитель нарушил правила дорожного движения или отвлекся за рулем.

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