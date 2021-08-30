iPhone 13 будет использовать спутниковую связь: подробности

iPhone 13 получит связь благодаря чипу Qualcomm X60 через спутники на околоземной орбите. Фото: sohu.com

Новые iPhone 13 от Apple могут получить поддержку спутниковой связи. Это позволит пользователям iPhone совершать звонки и отправлять сообщения без необходимости подключения сотовой связи 4G или 5G.

Партнером Apple по предоставлению владельцам iPhone спутниковой связи по всему миру станет оператор Globalstar, заявил инсайдер и аналитик компании TFI Securities Мин-Чи Куо, пишет The Verge.

iPhone 13 сможет получить связь благодаря чипу Qualcomm X60 через спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите. Сейчас для подачи интернет-связи используют интернет-спутники Starlink Илона Маска. В то же время компании Hughesnet и OneWeb также пользуются этой орбитой, они смогли стать конкурентами Starlink.

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В сентябре Apple представит новую флагманскую линейку смартфонов iPhone 13. В нее войдут iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В конце июня Apple открыла официальное представительство в Украине. Теперь американская корпорация будет самостоятельно заниматься ввозом и растаможкой всех своих устройств. В ближайшее время компания также откроет фирменную розничную сеть. Также есть вероятность появления ранее недоступных в Украине сервисов компании.