Instagram хочет закрыть ряду пользователей доступ к публикациям

Пользователи с созданными ранее аккаунтами могли игнорировать запрос. Фото: pixabay.com

Пользователям Instagram могут закрыть доступ к публикациям за отказ ввести личные данные.

Соцсеть начнет требовать от каждого заходящего в Instagram ввести дату рождения. Это необходимо для запуска новых функций и показа контента для взрослых, сообщает компания в Facebook.

"Мы хотим сделать больше для более безопасного личного пространства для молодежи. Нам нужно знать, сколько лет каждому в Instagram. Поэтому мы начали просить людей поделиться датой рождения. Понимаем, что некоторые могут указать неверную дату, и разрабатываем новые системы для решения этой проблемы. Мы используем искусственный интеллект для оценки возраста людей. В будущем, если кто-то скажет нам, что он старше определенного возраста, а наши технологии будут свидетельствовать об обратном, мы предложим пользователю несколько вариантов подтверждения информации", - пояснили представители соцсети.

Новое требование ввели еще в 2019 году, но пользователи с созданными ранее аккаунтами могли игнорировать запрос. Теперь он будет появляться при каждом открытии приложения. Нововведение коснется только тех, кто еще не указал актуальную информацию. Пользователей будут просить сделать это во время первого входа в соцсеть или во время публикации определенного контента.

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Голосовая соцсеть Clubhouse отменила приглашения на регистрацию и открыла свободный доступ для всех. Сначала соцсеть была доступна только на iOS по системе инвайтов. Это стало своеобразной фишкой и рекламой социальной сети.