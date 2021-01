Huawei ведет переговоры о продаже 2 брендов смартфонов

Huawei Technologies договаривается о продаже 2 брендов смартфонов P и Mate.

Если их продадут, то китайская компания оставит сферу смартфонов высокого класса, сообщает Reuters.

Купить бренды может консорциум инвестиционных фирм, которые поддерживает правительство Шанхая - КНР. Финансовые подробности переговоров неизвестны.

Huawei еще не решили окончательно продать P и Mate, потому что в компании пытаются сами производить микросхемы для смартфонов. Их поставки были ограничены из-за санкций США. Брак комплектующих для флагманских смартфонов P40 и Mate40 привел к их низкому качеству.

В Huawei опровергли возможную продажу брендов. Правительство Шанхая утверждает, что не знает об этой ситуации.

Смартфоны P и Mate являются ведущими на рынке высокого класса в Китае. Они конкурируют с Apple iPhone, сериями Mi и Mix от Xiaomi и OPPO Find. На долю этих 2 брендов пришлось почти 40% общих продаж Huawei за 3-й квартал 2020 года. Поставки смартфонов Mate и P составили $39,7 млрд с 3-го квартала 2019-го по 3-й квартал 2020 года.

Huawei Investment & Holding Co., Ltd официально объявила о продаже одного из брендов - компании по производству смартфонов Honor. Ее приобретет структура Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, консорциум из нескольких частных и государственных предприятий.