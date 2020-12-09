Honda создала робота-поводыря, который может водить детей в школу

Устройство пригодится для детей, которые самостоятельно ходят в школу и для пожилых людей. Фото:techinside.com

Компания Honda расширила торговый ассортимент. Создала миниатюрного робота Ropot для мониторинга слепых зон на дороге во время движения пешехода. Устройство пригодится для детей, которые самостоятельно ходят в школу и для пожилых людей.

Робот-путешественник простой в использовании. По размеру он не больше ладони взрослого человека. Его можно закрепить на одежду или на пояс портфеля.

Чтобы активировать устройство, надо ознакомить его с маршрутом. Для этого достаточно один раз преодолеть путь, который пользователь планирует в дальнейшем отслеживать.

Сначала Ropot изучает маршрут, запоминает пешеходные переходы и слепые зоны. А в следующий раз уже самостоятельно напоминает ребенку особенности дороги, когда нужно посмотреть направо, прежде чем переходить дорогу. Это он делает с помощью звуковых и тактильных предупреждений.

Устройство самостоятельно обнаруживает транспортные средства спереди, сзади ребенка и предупреждает его. Методика информирования похожа на одноименную функцию только в транспортном средстве.

Благодаря встроенному трекеру родители могут контролировать местонахождение ребенка или человека пожилого возраста.

Сейчас компания Honda не сообщает точную дату презентации. Но известно, что они завершили последний этап опытов успешно.

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