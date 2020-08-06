Google запускает новый сервис для смартфонов

Компания Google запустила сервис Nearby Share. Фото: Pixabay

Компания Google запустила сервис Nearby Share для быстрой передачи файлов между смартфонами.

Таким образом, если пользователь желает с кем-то поделиться файлами, сервис будет определять мобильные телефоны, которые находятся поблизости, и сам будет выбирать наиболее быстрый канал передачи данных (Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC или Wi-Fi), сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.

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Также сервис позволяет пользователям сохранить анонимность при передаче данных и закрыть доступ к файлам определенным смартфонам.

В компании подчеркнули, что сервис будет доступен автоматически для всех мобильных телефонов, где установлена ​​операционная система Android 6.0 или более новые ее версии.

В этом году в октябре приложение Google Play Music окончательно прекратит работу. Его заменит YouTube Music. В сентябре доступ к приложению будет закрыт для жителей Новой Зеландии и Южной Африки, а в октябре - для пользователей всех регионов.