Google запускает новый сервис для смартфонов

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1791
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 882
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18477
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3690
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 909
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6849
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 972
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
4
3
3
3
6
В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12
В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов
Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов
По Марсу движутся гигантские песчаные дюны
По Марсу движутся гигантские песчаные дюны
Украинские ученые участвуют в международном проекте по исследованию космоса
Украинские ученые участвуют в международном проекте по исследованию космоса
Видео
Все видео
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Интервью
1/5
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 603
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1791
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6849
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 729
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 198
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
четверг, 06 августа 2020 12:43

Google запускает новый сервис для смартфонов

  Комментировать
Google запускает новый сервис для смартфонов
Компания Google запустила сервис Nearby Share. Фото: Pixabay

Компания Google запустила сервис Nearby Share для быстрой передачи файлов между смартфонами.

Таким образом, если пользователь желает с кем-то поделиться файлами, сервис будет определять мобильные телефоны, которые находятся поблизости, и сам будет выбирать наиболее быстрый канал передачи данных (Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC или Wi-Fi), сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google поймала своего инженера на краже технологий

Также сервис позволяет пользователям сохранить анонимность при передаче данных и закрыть доступ к файлам определенным смартфонам.

В компании подчеркнули, что сервис будет доступен автоматически для всех мобильных телефонов, где установлена ​​операционная система Android 6.0 или более новые ее версии.

В этом году в октябре приложение Google Play Music окончательно прекратит работу. Его заменит YouTube Music. В сентябре доступ к приложению будет закрыт для жителей Новой Зеландии и Южной Африки, а в октябре - для пользователей всех регионов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Google запускает новый сервис для смартфонов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

В составе австрийской армии создали военное формирование украинцев

Пират уничтожил флот, который считался непобедимым

Старейший кинофестиваль в мире провели по инициативе фашистского диктатора

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 16200
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 13626
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 Просмотров: 12150
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда Просмотров: 10611
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 8505
Наука+ИТ
В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12
В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12
4
 Просмотров: 225
У соцсети TikTok появился конкурент
У соцсети TikTok появился конкурент Просмотров: 225
Ученые нашли на Луне потерянный космический аппарат
Ученые нашли на Луне потерянный космический аппарат Просмотров: 1044
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
3
 Просмотров: 1044
Google Play Music перестанет работать с октября: чем его заменят
Google Play Music перестанет работать с октября: чем его заменят Просмотров: 162
Больше всего комментируют
14
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
5
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
2
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
1
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Голосов: 3679
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua