Google Play Music перестанет работать с октября: чем его заменят

Детальный план прекращения работы Google Play Music уже опубликовала компания. Фото: pixabay

В этом году в октябре приложение Google Play Music окончательно прекратит работу.

Его заменит YouTube Music, сообщает The Verge.

Детальный план прекращения работы Google Play Music уже опубликовала компания. В сентябре доступ к приложению будет закрыт для жителей Новой Зеландии и Южной Африки, а в октябре - для пользователей всех регионов.

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Компания полностью закроет сервис в декабре. Кроме этого, в конце августа Google не будет принимать платежи за музыку через Play Store. Несколько месяцев назад появилась опция переноса в YouTube Music всех библиотек с плейлистами, исполнителям, альбомам и загрузками данных.

Пользователи имеют возможность пользоваться Google Play Music до момента его выключения. Однако если на новом смартфоне установлен Android 10 на месте приложения уже будет предустановленный YouTube Music.

Стриминговое музыкальное приложение Spotify стало доступно для пользователей из Украины и еще из 12 стран Европы на платформах App Store и Play Market. Сервис позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции.