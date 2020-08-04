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вторник, 04 августа 2020 10:28

Google выпустит первые смартфоны с 5G

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Google выпустит первые смартфоны с 5G
Первые смартфоны с поддержкой 5G будут доступны этой осенью. Фото: pixabay

Модели смартфона Pixel с технологией 5G - Pixel 5 и Pixel 4A 5G анонсировала компания Google.

Первые смартфоны с поддержкой 5G поступят уже этой осенью, сообщили в блоге компании.

Детали Google пообещала предоставить позже. Пока известно, что цена за Pixel 4a 5G стартует с $ 499. Смартфоны будут доступны в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Японии, Австралии и Тайване.

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Компания также в этом месяце запускает в продажу Pixel 4a, который позиционируют как доступный смартфон с хорошими возможностями камеры. Google Pixel 4a получил единую основную камеру на 12.2 МП с размером сенсора 1 / 2.55 ".

Pixel 4a оснащен 5,8-дюймовым OLED-дисплеем и процессором Snapdragon 730G. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, встроенной - 128 ГБ. Цена за него стартует с $ 349.

Компания Apple в 2020 году выпустит новые модели iPhone позже обычного. Новинки, скорее всего, появятся в октябре, а не в сентябре. Официально в Apple не объясняют причины отсрочки.

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