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воскресенье, 10 мая 2020 09:36

Google создал креативный дудл ко Дню матери

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10 мая ежегодно отмечают День матери. Компания Google традиционно поздравила женщин креативным праздничным дудлом.

Автор: ukrinform.ua
  Google поздравил матерей анимированной аппликацией.
Google поздравил матерей анимированной аппликацией.

Google напомнил, что можно не только найти готовые открытки в интернете, но и самостоятельно нарисовать приветственное послание.

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Виртуальный конструктор открыток размещен на стартовой странице поисковика. Программа позволяет создавать шедевры из цветов, сердечек, конфетти, дополнять картину вышивкой и аппликацией.

Для вдохновения на творчество Google приводит примеры виртуальных открыток, созданных сотрудниками компании.

Автор: ukrinform.ua
  Google поздравил матерей анимированной аппликацией.
Google поздравил матерей анимированной аппликацией.
Готовый подарок можно отправить по почте или поделиться им в соцсетях.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду на День матери порадовал свою маму, 65-летнюю Марию Долор душ Сантуш Авейру, новой элитной машиной. Мама Криштиану Роналду выложила у себя в Instagram фото с букетом цветов на фоне автомобиля Mercedes-Benz GLC Coupe, обмотанного красной подарочной лентой.

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Дата
10
мая

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