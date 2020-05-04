Мать Роналду показала шикарный подарок от сына

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду на День матери порадовал свою маму, 65-летнюю Марию Долор душ Сантуш Авейру, новой элитной машиной.

Мама Криштиану Роналду выложила у себя в Instagram фото с букетом цветов на фоне автомобиля Mercedes-Benz GLC Coupe, обмотанного красной подарочной лентой. Стоимость машины оценивается в 100 тысяч евро, пишет "Сегодня"

"Спасибо моим детям за подарки, которые я получила сегодня. Счастливого дня всем матерям", - подсылала фото мать Роналду .

Автор: instagram.com/doloresaveiroofficial

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Мария Долор душ Сантуш Авейру недавно перенесла инсульт. Поэтому Роналду находится на Мадейре рядом с матерью. День матери в Португалии отмечается в первое воскресенье мая.