Роналду не может вернуться в Италию из-за проблем с самолетом

Криштиану Роналду проводит карантин в родной Мадейре. Фото: Reuters

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду никак не может вернуться с острова Мадейра в Италию.

Личный самолет, на котором Роналду собирался вылететь в Италию, находится в Мадриде из-за запрета правительства Испании на полеты. Пилотам уже три раза отказали в вылете, пишет football-italia.

"Ювентус" потребовал от игроков вернуться в расположение клуба, чтобы возобновить тренировки. Однако Роналду пока не может присоединиться к своим партнерам по команде.

После возвращении в Турин на Роналду ждет двухнедельный карантин из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса.

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Чемпионат Италии был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Футболисты в мае должны возобновить тренировки, а уже летом Серия А попытается восстановить матчи.