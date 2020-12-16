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среда, 16 декабря 2020 13:21

Google придумал, как делать кинематографические фото

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Google придумал, как делать кинематографические фото
В создании кинематографических фотографий Google будет использовать машинное обучение. Фото: pixabay

Обычные "плоские" снимки сервис Google Photos позволит превращать в "кинематографические фотографии".

Это создаст эффект большего объема изображения, сообщает The Verge.

В создании кинематографических фотографий Google будет использовать машинное обучение - для прогнозирования глубины изображения и создания трехмерных сцен, даже если исходный снимок не включает информацию о глубине камеры.

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После обработки информации будет плавное панорамирование с помощью виртуальной камеры. Такие фотографии будут автоматически создаваться и отображаться в разделе недавних лучших моментов над сеткой фотографий в Google Photos. На платформе обновится раздел Memories: пользователям будут показывать воспоминания о уважаемых людях и любимых объектах, например, мероприятия и занятиях, например, выпечка или походы. Новые функции в Memories будут доступны пользователям в январе 2021 года.

Google объяснили, что глобальные перебои в работе сервисов 14 декабря были связаны со сбоем в системе аутентификации, возникший из-за проблем с квотой внутреннего хранилища. Об этом сообщает пресс-служба Google.

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