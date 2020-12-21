Google посвятил дудл зимнему солнцестоянию

В Google появился новый дудл.
Компания посвятила его зимнему солнцестоянию, 21 декабря, пишет "Уніан".
На начальной странице поисковика можно увидеть новинку.
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Дата зимнего солнцестояния, то есть самой длинной астрономической ночи для жителей северного полушария - это 21 декабря. Юпитер и Сатурн сойдутся ближе всего за 400 лет.
Поэтому эти планеты, которие соприкасаются руками, изобразили на дудле. Нажимая на него, сервис показывает результаты поиска по запросу Зима - 2020.
1 декабря Google запустил дудл в честь мировых праздников в декабре - December global holidays. Этот дудл посвящен Рождеству, Хануке и множеству других праздников.
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