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вторник, 01 декабря 2020 11:49

Что означает новый дудл от Google

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1 декабря Google запустил дудл в честь мировым праздникам в декабре - December global holidays. Этот дудл посвящен Рождеству, Хануци и множеству других праздников.

Рождество

Христиане восточного обряда отмечают католическое Рождество 25 декабря. Рождественские традиции отличаются по всему миру. Пока американцы празднуют с елками, посещениями Санта Клауса и мечтами о заснеженных пейзажах, в Австралии Рождество - летом. Там популярно посещать кемпинг или пляж на протяжении праздника. Некоторые австралийцы украшают "Рождественский куст" - коренное австралийское дерево - мелкими зелеными листочками и цветами.

Ханука

Хануку празднуют с 10 по 18 декабря. Это еврейский праздник в память об освящении Второго храма в Иерусалиме.

Автор: скриншот поисковой страницы Google
  Google запустил новый дудл
Google запустил новый дудл

Кванза

Это один из афроамериканских фестивалей. Кванза представляет собой неделю предновогодних торжеств, которые длятся с 26 декабря по 1 января. Главная цель праздника - поддержка, развитие и сохранение африканских традиций.

Церковные праздники

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В декабре также много церковных праздничных дней. 1 декабря отмечают народный праздник - день Платона и Романа Зимоуказателей. Существовала поговорка: "Платон и Роман покажут зиму вам".

Расследование против американской компании Google начал Антимонопольный комитет Италии. Они считают, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке интернет-рекламы

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