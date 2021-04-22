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четверг, 22 апреля 2021 11:20

Google посвятил дудл Дню Земли

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Поисковый гигант Google презентовал новый дудл. Он посвящен Дню Земли, который традиционно отмечают 22 апреля.

На этот раз дудл выполнили в формате видео, сообщает Google.

Автор: Google
  Google посвятил дудл Дню Земли
Google посвятил дудл Дню Земли

"Планета, которую мы называем домом, продолжает питать жизнь и вдохновлять на чудеса. Окружающая среда усердно работает, чтобы поддерживать нас. Сегодняшний видео-дудл показывает высадки различных деревьев в естественной среде обитания. Это один из многих способов, с помощью которого мы можем внести свой вклад в сохранение Земли для будущих поколений", — говорится в описании к дудлу.

День Земли — название, которое используют по поводу различных мероприятий. Их проводят весной с целью побуждения людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде планеты Земля. Первая акция в этот день состоялась в 1970 году в США. Ее успех окрылил организаторов. С тех пор празднование стало регулярным.

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