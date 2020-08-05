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среда, 05 августа 2020 13:43

Google поймала своего инженера на краже технологий

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Google поймала своего инженера на краже технологий
После увольнения из Google Левандовски создал свой стартап по производству беспилотных грузовиков Otto и вскоре продал его компании Uber. Фото: pixabay

Бывшего инженера Google Энтони Левандовски засудил окружной суд Сан-Франциско в США.

Ему присудили тюремный срок 18 месяцев и штраф $ 95 тисяч за кражу технологий беспилотных автомобилей и нарушения коммерческой тайны, пишет TechCrunch.

Левандовски работал в Google с 2009 по 2016 год, где занимался разработкой технологий для беспилотного вождения. По данным следствия, перед увольнением он скачал файлы со схемами создания беспилотных авто, схемы компьютерных плат и инструкции по установке. Было минимум 33 случая кражи.

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После увольнения из Google Левандовски создал свой стартап по производству беспилотных грузовиков Otto и вскоре продал его компании Uber за $ 680 млн.

Впоследствии дочерняя компания Google Waymo обвинила Uber в краже технологий и подала иск. Со временем выяснилась причастность Левандовски к "утечке" данных. В начале 2018 года Waymo и Uber урегулировали конфликт - Uber передала Waymo акции на сумму в $ 245 млн и пообещала не использовать технологии украденные Левандовски. Инженер был уволен.

Прокурор просил для Левандовски 27 месяцев тюрьмы, а сам инженер настаивал на помиловании. Суд признал, что Левандовский должен отсидеть, чтобы его действия не стали примером для аналогичных преступлений. Кроме срока и штрафа Левандовски должен возместить убытки Waymo на сумму почти $ 757 млн.

Отбывать наказание инженер будет после улучшения ситуации с коронавирусом.

Модели смартфона Pixel с технологией 5G - Pixel 5 и Pixel 4A 5G - анонсировала компания Google. Первые смартфоны с поддержкой 5G поступят уже этой осенью, сообщили в блоге компании.Детали Google пообещала предоставить позже.

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