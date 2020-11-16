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понедельник, 16 ноября 2020 13:46

Google Play Store обновил рекордную установку приложений

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Google Play Store обновил рекордную установку приложений
Результаты Google на 31% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Фото: pixabay

В Google Play в прошлом квартале зафиксировали 28,3 млрд установок приложений, что является новым рекордом.

Для App Store эта цифра в три раза меньше, сообщают в отчете Sensor Tower, передает ITC.

Результаты Google на 31% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. App Store имеет за аналогичный период 8,2 млрд. На каждую установку на iOS приходится 3 установки на Android.

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Суммарное число установок в Google Play за первые 9 месяцев этого года составило €80,6 млрд против 26,6 млрд в App Store. Самой популярной категорией в каталоге Google Play является "Игры" - 13,49% от общего числа установок. Следом идут категории "Образование" и "Бизнес" с долями 9,11% и 6,95%.

Google Play продолжает с большим отрывом лидировать по размеру каталога - более 2,7 млн приложений против 1,82 млн в App Store.

В прошлом квартале число приложений в Google Play выросло на 5,85% в квартальном выражении, тогда как каталог App Store сократился на 1,2%. Для сравнения, в Windows Store и Amazon Store насчитывается 669 тыс. и 450 тыс. приложений. Относительно покупок, то по данным Statista, в App Store за квартал потратили $19 млрд, а в Play Store почти вдвое меньше - $10,3 млрд.

Компания Илона Маска SpaceX на финишной прямой к запуску Starlink - проекта спутниковой сети нового поколения, в рамках которой планируют обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX добавила приложение Starlink в каталог магазина Apple App Store, что свидетельствует о старте публичного бета-теста.

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