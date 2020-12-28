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Google назвал топ-7 трендов диджитал-маркетинга 2021 года

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Google назвал топ-7 трендов диджитал-маркетинга 2021 года
Люди стремятся изменить мир путем определенных покупательских решений. Фото: pixabay.com

Развитие мобильных приложений, продажи при помощи видео, а также усиление защиты данных потребителей станут главными digital-трендами следующего года.

Такой прогноз дали менеджеры компании Google относительно тенденций развития digital-маркетинга.

30% потребителей считают, что будут иначе совершать покупки после пандемии. Вот почему в 2021 году розничным магазинам стоит максимально использовать возможности развития, заложенные в мобильных приложениях. Пользователи, которые загрузят приложение - будущие лояльные клиенты. Такие тратят втрое больше, чем те, кто покупает с мобильных устройств.

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Все более важными становятся обеспечение конфиденциальности и защита данных пользователей, поэтому бренды должны более ответственно относиться к хранению информации и объяснять, как она используется. Этическая работа с данными потребует, чтобы все решения принимались в интересах пользователей, а не только для соблюдения законодательства.

Прогнозируют, что более 80% потребительского трафика в интернете будет приходиться на долю видео. Для успеха в 2021 году, необходимо будет использовать популярность онлайн-видео и через них обращаться к потребителям.

При выборе товаров все более важным становится их влияние на окружающую среду. По данным Google, в категории "Продукты питания и напитки" растет количество запросов "экологический". А потому компаниям советуют постоянно искать новые способы обеспечить экологичность: с помощью партнерств, новых отраслевых проектов, инновационных методов производства и переработки. Все это будет еще сильнее развиваться в новом году.

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Решающее значение для эффективного маркетинга имеет сбор данных. В интернете для этого широко использовались файлы cookie, в которых хранится информация о том, что происходит после клика. Но новое время диктует новые требования пользователей о конфиденциальности и новые законы. В 2021 году инновационные способы сбора данных, которые не нарушают конфиденциальности, продолжат развиваться и маркетологи будут оценивать эффективность кампаний с помощью таких сложных методик, как моделирование конверсии. В Google убеждены, что, создав надежную инфраструктуру, компании смогут получать больше информации, собирая меньше данных.

Компаниям также придется автоматизировать часть услуг, чтобы оправдывать новые ожидания потребителей. Речь идет об автозаполнении, управлении повторными заказами или чат-ботах службы поддержки. Автоматизация позволит оптимизировать предоставляемые услуги.

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Люди стремятся изменить мир путем определенных покупательских решений. В 2021 году потребители будут ожидать от брендов толерантности, разнообразия и расового равенства. В Google сейчас увеличилось количество поисковых запросов Black-owned business (компании с темнокожим владельцем).

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Юлия Демчук два года назад переехала в Ванкувер в Канаде. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях жизни, культуре и традициях. На этот раз Юля раз повела, что ей не нравится в стране.

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