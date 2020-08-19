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среда, 19 августа 2020 13:53

Google Maps получила обновление, что изменится

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Google Maps получила обновление, что изменится
Некоторые обновления уже доступны для пользователей, остальные будут разворачивать постепенно. Фото: pixabay

Картографический сервис Google Maps обновила компания Google.

Добавили визуальные усовершенствования - карты стали гораздо более детализированными и наглядными, сообщает пресс-служба компании.

Некоторые обновления уже доступны для пользователей, остальные будут разворачивать постепенно. А разработчики вскоре получат возможность использовать новый стиль карт Google в своих проектах. Благодаря изменениям пользователи, которые планируют путешествие или просто исследуют какую-то местность виртуально, смогут облегчить понимание того, как выглядит территория.

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"В Картах Google есть спутниковые снимки высокого разрешения для более 98% населенной территории мира. С помощью новой алгоритмической методики цветного отображения мы можем взять эти изображения и перенести их на еще более детальную, яркую карту местности в глобальном масштабе. Изучая место, можно с первого взгляда узнать, насколько пышное и зеленое это место по растительности, а также увидеть, есть ли снежные шапки на горных вершинах ", - говорят в Google.

Теперь Карты Google будут отражать такие природные особенности более точно, чем любое другое картографическое приложение. Это обновление можно увидеть независимо от области - мегаполис или маленькое село. Эта опция доступна во всех 220 странах и территориях, где работают Карты Google, в том числе в Украине. Это больше 100 млн кв. км земли.

Также цвета станут более насыщенными. Google использует компьютерное видение для выявления природных особенностей на спутниковых снимках. Сначала определяют засушливые, ледяные, лесные и горные районы. Таким особенностям местности присваивается гамма цветов с цветовой моделью HSV. Например, густой лес - темно-зеленый, а участок пятнистых кустарников - светлый оттенок зеленого. Ледяные шапки гор обозначены белым.

Чтобы увидеть природные особенности местности, достаточно просто уменьшить масштаб карт. Если приблизить на карте область национального парка "Маунт-Рейнир", можно увидеть его горные хребты, белую снежную вершину и растительность. Границы национального парка четко определены более темным оттенком зеленого.

Также пользователи карт получат больше подробностей в дороге. Благодаря обновлению пользователи смогут получать очень подробную информацию об улицах в процессе передвижения, а именно точную форму и ширину дороги в масштабе. Кроме того, на картах будет видно, где есть тротуары, перекрестки и пешеходные зоны. Такие детали могут пригодиться тем, кто предпочитает пешие прогулки.

Обновления пока не запущено. В ближайшие месяцы его получат карты Лондона, Нью-Йорка и Сан-Франциско, а затем их расширят на другие города. Точный перечень и тайминг в компании не сообщают.

Компания Google заявила о том, что внесет изменения в работу программы Google Travel. Приложение будет сообщать об изменениях в работе транспорта и гостиниц в связи с пандемией коронавируса, сообщается в блоге компании.В раздел "Инструменты путешествий" добавили новые опции, которые показывают, предлагает ли отель отмену регистрации номера, и предоставляет ли данные о бесплатной отмене бронирования номера и возврат билетов на рейсы самолетом.

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