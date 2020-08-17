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понедельник, 17 августа 2020 06:30

Google будет информировать об изменениях в работе гостиниц и транспорта

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Google будет информировать об изменениях в работе гостиниц и транспорта
Google выпускает новое приложение. Фото: Техноблог

Компания Google заявила о том, что внесет изменения в работу программы Google Travel.

Приложение будет сообщать об изменениях в работе транспорта и гостиниц в связи с пандемией коронавируса, сообщается в блоге компании.

В раздел "Инструменты путешествий" добавили новые опции, которые показывают, предлагает ли отель отмену регистрации номера, и предоставляет ли данные о бесплатной отмене бронирования номера и возврат билетов на рейсы самолетом.

Также в этом разделе будет предоставляться информация о количестве случаев заражения в определенном населенном пункте или стране.

А в разделе "Тренды путешествий" - появилась опция, которая показывает, какой процент отелей доступен для бронирования номеров, и рейсы, которые осуществляют самолеты на выбранной территории.

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Напомним, в Украине запустили универсальный кошелек для сервисов компании Facebook - Facebook Pay.

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