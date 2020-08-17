Google будет информировать об изменениях в работе гостиниц и транспорта

Компания Google заявила о том, что внесет изменения в работу программы Google Travel.
Приложение будет сообщать об изменениях в работе транспорта и гостиниц в связи с пандемией коронавируса, сообщается в блоге компании.
В раздел "Инструменты путешествий" добавили новые опции, которые показывают, предлагает ли отель отмену регистрации номера, и предоставляет ли данные о бесплатной отмене бронирования номера и возврат билетов на рейсы самолетом.
Также в этом разделе будет предоставляться информация о количестве случаев заражения в определенном населенном пункте или стране.
А в разделе "Тренды путешествий" - появилась опция, которая показывает, какой процент отелей доступен для бронирования номеров, и рейсы, которые осуществляют самолеты на выбранной территории.
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Напомним, в Украине запустили универсальный кошелек для сервисов компании Facebook - Facebook Pay.
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