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среда, 12 августа 2020 14:56

Google будет предупреждать о землетрясениях

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Google будет предупреждать о землетрясениях
Google создаст мировую систему предупреждения о землетрясениях. Фото: Pixabay

Американская корпорация Google создаст мировую систему предупреждения о землетрясениях с помощью устройств на базе Android.

Обычные сейсмометры слишком дороги и непрактичны, однако в компании придумали решение этой проблемы, пояснили в компании.

Устройства на базе Android могут стать мини-сейсмометрами, поскольку акселерометры, реагирующие на поворот экрана, очень чувствительны к сейсмическим колебаниям и могут распознавать как первую, слабую, волну, так и более сильные, в том числе из эпицентра землетрясения.

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Благодаря данным тысяч устройств на базе Android Google сможет собрать и обработать нужную информацию, после чего предупредить о землетрясении.

Первым регионом, в котором протестируют систему, станет штат Калифорния в США. В дальнейшем ее планируется распространить по всему миру.

Компания Google запустила сервис Nearby Share для быстрой передачи файлов между смартфонами. Таким образом, если пользователь желает с кем-то поделиться файлами, сервис будет определять мобильные телефоны, находящиеся поблизости, и сам будет выбирать наиболее быстрый канал передачи данных (Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC или Wi-Fi).

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