Google и Telegram помогают белорусским протестующим

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1197
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 702
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2241
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1377
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18792
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 855
Фото
Все фото
8
7
6
4
14
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
Видео
Все видео
В Минске огородили здание в центре столицы
В Минске огородили здание в центре столицы
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1251
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 702
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1647
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 729
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2241
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 774
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
вторник, 11 августа 2020 10:04

Google и Telegram помогают белорусским протестующим

  Комментировать
Google и Telegram помогают белорусским протестующим
В Беларуси продолжаются массовые протесты. Фото: REUTERS

В компании Google создали интерактивную карту протестов в Минске, которые начались после президентских выборов. Карта доступна в наборе приложений Google Maps.

Интернет-компании отреагировали на события в Беларуси, где начались масштабные народные протесты. Об этом сообщает Корреспондент. На карте отмечены пункты помощи протестующим, закрытые для входа станции метро, ​​а также места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Светлана Тихановская уехала из Беларуси

Мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры на территории Беларуси. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в Twitter.

"Мы включили наши инструменты против цензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна", - написал Дуров. Иногда интернет в стране полностью отключается.

Оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская уехала из Беларуси. Она в Литве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Google и Telegram помогают белорусским протестующим». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

"Стив, ты поляк? Нет, я - украинец" - Стив Возняк празднует 70-летие

Кремль взялся за уничтожение поляков

Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна

Заключенному запретили проводить исследования

Самое читаемое
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 12052
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 9621
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 9567
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 8550
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий Просмотров: 8271
Политика
Трамп хочет позвать Путина на встречу G7
Трамп хочет позвать Путина на встречу G7 Просмотров: 36
Протесты в Беларуси: в полдень стартует забастовка
Протесты в Беларуси: в полдень стартует забастовка Просмотров: 216
Выборы в Беларуси: Украина, Польша и Литва сделали совместное заявление
Выборы в Беларуси: Украина, Польша и Литва сделали совместное заявление Просмотров: 2259
Под Офисом генпрокурора устроили протест против Венедиктовой
Под Офисом генпрокурора устроили протест против Венедиктовой Просмотров: 405
Министра времён Януковича объявили в розыск
Министра времён Януковича объявили в розыск Просмотров: 414
Больше всего комментируют
3
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
1
На севастопольских пляжах водятся крысы
1
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
Голосов: 17357
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua