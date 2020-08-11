Google и Telegram помогают белорусским протестующим

В Беларуси продолжаются массовые протесты. Фото: REUTERS

В компании Google создали интерактивную карту протестов в Минске, которые начались после президентских выборов. Карта доступна в наборе приложений Google Maps.

Интернет-компании отреагировали на события в Беларуси, где начались масштабные народные протесты. Об этом сообщает Корреспондент. На карте отмечены пункты помощи протестующим, закрытые для входа станции метро, ​​а также места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.

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Мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры на территории Беларуси. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в Twitter.

"Мы включили наши инструменты против цензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна", - написал Дуров. Иногда интернет в стране полностью отключается.

Оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская уехала из Беларуси. Она в Литве.