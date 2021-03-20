Глобальное потепление: ученые предложили новую альтернативу

 
Ексклюзивы
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
7 Просмотров: 666
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 495
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1053
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 738
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 981
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2898
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1530
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4482
Фото
Все фото
5
3
8
3
2
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
В Антарктиде снова &quot;цветет&quot; снег
В Антарктиде снова "цветет" снег
Астроном зафиксировал необычное явление
Астроном зафиксировал необычное явление
Археологи нашли ткань библейских времен
Археологи нашли ткань библейских времен
Видео
Все видео
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Как меняются времена года на Сатурне
Как меняются времена года на Сатурне
Над Британией пролетел метеорит
Над Британией пролетел метеорит
Показали первое видео с Марса
Показали первое видео с Марса
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
7 Просмотров: 666
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 405
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 693
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 198
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1053
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
1 Просмотров: 414
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
суббота, 20 марта 2021 22:55

Глобальное потепление: ученые предложили новую альтернативу

  Комментировать
Глобальное потепление: ученые предложили новую альтернативу

Чтобы сдержать глобальное потепление, нужно в 10 раз увеличить количество солнечных батарей и ветряков. К такому выводу пришли специалисты IRENA.

Превью документа опубликовали на официальном сайте. Специалисты считают, что сократить выбросы парниковых газов (в первую очередь - CO2) более чем реально. Для этого потребуется продолжать работы по увеличению энергетической эффективности производственных мощностей, инфраструктуры и транспорта. И, конечно же, нарастить выработку "зеленого" электричества в десять с небольшим раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые сделали ужасающий прогноз глобального потепления

А если точнее, то с примерно 2,5 тераватта установленной мощности до 27,7 тераватта. Под последними понимаются любые возобновляемые источники - солнце, ветер, геотермальная, гидроэнергетика, биотопливо.

В совокупности все они к 2050 году должны закрыть 90% от энергетических потребностей человечества против 25% в 2018 году. Оставшаяся десятая часть необходимой энергии будет поступать от природного газа (около 6%) и атомных электростанций (около 4%).

Ранее министр рассказал, как глобальное потепление повлияет на Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Глобальное потепление: ученые предложили новую альтернативу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 17955
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 10270
Необходимо срочно ввести локдаун по всей стране - инфекционист Минздрава
Необходимо срочно ввести локдаун по всей стране - инфекционист Минздрава Просмотров: 8766
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
7
 Просмотров: 7857
Лесю Никитюк позвали замуж прямо на сцене
Лесю Никитюк позвали замуж прямо на сцене
3
 Просмотров: 6804
Наука
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Редкие птицы копируют пение других пернатых
 Просмотров: 162
В Украине создан первый негосударственный горно-металлургический университет
В Украине создан первый негосударственный горно-металлургический университет Просмотров: 108
Как меняются времена года на Сатурне
Как меняются времена года на Сатурне
 Просмотров: 189
Через приложение "Дія" можно будет подавать заявления на поступление в высшие учебные заведения
Через приложение "Дія" можно будет подавать заявления на поступление в высшие учебные заведения Просмотров: 45
Увидели первое солнечное затмение
Увидели первое солнечное затмение
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
7
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
3
Ученые выяснили причину тромбов после прививки AstraZeneca
3
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
2
Создали новое формирование для охраны границ
2
Оценили возможность возвращения Донбасса вооруженным путем
Голосов: 216
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть