Глобальное потепление: ученые предложили новую альтернативу

Чтобы сдержать глобальное потепление, нужно в 10 раз увеличить количество солнечных батарей и ветряков. К такому выводу пришли специалисты IRENA.

Превью документа опубликовали на официальном сайте. Специалисты считают, что сократить выбросы парниковых газов (в первую очередь - CO2) более чем реально. Для этого потребуется продолжать работы по увеличению энергетической эффективности производственных мощностей, инфраструктуры и транспорта. И, конечно же, нарастить выработку "зеленого" электричества в десять с небольшим раз.

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А если точнее, то с примерно 2,5 тераватта установленной мощности до 27,7 тераватта. Под последними понимаются любые возобновляемые источники - солнце, ветер, геотермальная, гидроэнергетика, биотопливо.

В совокупности все они к 2050 году должны закрыть 90% от энергетических потребностей человечества против 25% в 2018 году. Оставшаяся десятая часть необходимой энергии будет поступать от природного газа (около 6%) и атомных электростанций (около 4%).

Ранее министр рассказал, как глобальное потепление повлияет на Украину.