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пятница, 12 февраля 2021 10:51

Министр рассказал, как глобальное потепление повлияет на Украину

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Министр рассказал, как глобальное потепление повлияет на Украину
В Карпатах наблюдаем наводнения, а на юге степи превращаются в пустыни. Фото: pixabay

Для Украины уже стали ощутимые результаты глобального потепления.

На юге страны степи могут стать пустынями, сообщил министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский, передает "РБК-Украина".

Он утверждает, что повышается температура, вследствие этого больше стихийных бедствий.

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В Карпатах наблюдаем наводнения, а на юге степи превращаются в пустыни. Одной из самых известных в Украине пустынь есть Олешковские пески. Министр отметил, что за последние 30 лет температура в Украине выросла на 1,2°С.

Из-за пандемии коронавируса планета Земля стала чище, но температура воздуха выше. Это связано с меньшим количеством частиц сажи и сульфата в выхлопных газах автомобилей и горящим углем. Как правило, они охлаждают атмосферу.

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