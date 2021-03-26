Формат ВНО в этом году могут изменить фото: zno.kiev.ua

В этом году внешнее независимое оценивание может пройти в измененном формате. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом во время брифинга сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Инструмент ВНО является важным фактором развития образования. Его формат зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Информация по поводу отмены ВНО является фейком", - отметил министр.

Пока неизвестно, каким образом могут изменить формат тестирования.

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Отныне самые успешные участники внешнего независимого оценивания смогут получить премии, стипендии и гранты на получение высшего образования за рубежом. Ежегодно будут выделять президентские гранты для получения высшего образования за рубежом - в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др.