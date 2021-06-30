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среда, 30 июня 2021 14:48

Facebook собирается конкурировать с новостными сервисами

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Facebook собирается конкурировать с новостными сервисами
Сейчас к сотрудничеству привлекают только авторов из США. Фото: Reuters

Facebook запускает собственную email-рассылку через автономную платформу Bulletin.

Рассылать хотят платные и бесплатные статьи, а также подкасты, пишет Reuters. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания планирует конкурировать с онлайн-платформой Substack, а потому заплатила более $6 млн за покупку домена Bulletin.com.

"Мы создали Bulletin на отдельном сайте, чтобы авторы могли расширять свою аудиторию способами, не зависящими исключительно от Facebook", - сообщили разработчики.

Статьи и подкасты также будут доступны через ленту и в разделе новостей соцсети. В компании заявили, что не станут ограничивать доход авторов при запуске платформы. Создатели контента смогут сами устанавливать цены на подписку. Пока к сотрудничеству привлекают только авторов из США и не планируют работать с создателями контента из других стран.

Стартап Substack - это площадка для авторов, которые могут формировать и запускать собственные платные новостные рассылки. Многие известные журналисты, ушедшие из крупных изданий, запустили там собственный бизнес.

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Стриминговая аудиоплатформа Spotify представила собственный аналог популярного приложения Clubhouse для голосового общения - новую платформу под названием Greenroom. Приложение уже появилось в 135 странах мира на iOS и Android, но доступно пока только на английском языке. Greenroom позволяет создавать аудиокомнаты через учетную запись Spotify.

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