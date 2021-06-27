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воскресенье, 27 июня 2021 02:28

Instagram тестирует возможность создавать публикации с компьютера: как это будет работать

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Разработчики социальной сети Instagram тестируют возможность создавать публикации с компьютера. Эту информацию Facebook подтвердила Bloomberg.

"Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы улучшить этот опыт, мы сейчас тестируем возможность создавать сообщения Feed в Instagram через настольный браузер", - сказала пресс-секретарь Кристин Пай.

Эту функцию увидел консультант по социальным сетям Мэтт Наварра, который показал скриншоты новых функций в Twitter.

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На них видно, что пользователи могут выбирать соотношение сторон изображения, применять встроенные фильтры и использовать основные параметры редактирования в браузере.

 

 

Компания Microsoft представила новую версию своей операционной системы Windows 11.

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