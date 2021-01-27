Европейские ветряки выработали больше энергии по атомные электростанции Фото: blog.remke.com

Впервые в Европейском Союзе возобновляемые источники энергии выработали больше электроэнергии чем ископаемое топливо. Пока отрыв составляет 1%, сообщает CNN.

Больше всего "зеленой" энергии в ЕС производит Дания - 61%. В лидерах также Ирландия - 35%, Германия - 33% и Испания - 29%.

Производство энергии за счет ветра и солнца удвоилось с 2015 года. Поэтому вредные выбросы от производства электроэнергии в Европе снизились на 29%, указывают в своих отчетах аналитические центры Ember и Agora Energiewende

В декабре прошлого года в Евросоюзе договорились, что за 10-пять лет сократят вредные выбросы на 55%. Для таких планов Брюссель готовит соответствующие законодательные предложения. Например, стандарты диоксида углерода для автомобилей, налогообложения энергии и лесного хозяйства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем выгодно отапливать дом: эксперт описал преимущества энергоносителей

Украина имеет одну из самых мощных солнечных электростанций. Ее 2019-го запустили вблизи села Старозаводское, что на Днепропетровщине. На строительство потратили меньше года. Эта СЭС - одна из крупнейших в Европе. Ее площадь 400 гектаров, а общая мощность 200 МВт.