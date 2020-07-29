Европа впервые за 9 лет запустит миссию в космос без России

Впервые с 2011 года астронавт Европейского космического агентства (ESA) полетит в космос не с российской миссией.
Он выполнит полет на борту ракеты SpaceX, сообщает Euractiv.
Запуск ракеты SpaceX на Международную космическую станцию запланировали весной 2021 года. Французского астронавта Тома Песке объявили одним из членов экипажа из четырех человек. Это будет вторая полноценная миссия американской космической компании SpaceX Илона Маска.
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Космонавт ЕSА отправится на МКС вместе с астронавтами NASA Шейном Кимбро и Меган Макартур, а также японцем Акихико Хошиде на шесть месяцев пребывания на орбите. К ним присоединятся еще три космонавта, которые прибудут на российской ракете "Союз".
"Я очень рад быть первым европейцем, который полетит на новом поколении американских космических кораблей с экипажем", - сказал Песке.
В конце мая компания Маска успешно запустила двух астронавтов NASA. Это был первый случай, когда США смогли самостоятельно получить доступ в космос с момента выхода из программы космических челноков в 2011 году.
По этому демонстрационному полету пойдет первая официальная миссия в начале сентября, когда еще четыре астронавты отправятся к МКС. SpaceX заключил контракт на шесть запусков с экипажами в рамках сделки стоимостью $ 2,6 миллиарда.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом "Perseverance". Запуск предварительно запланирован на 30 июля.
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