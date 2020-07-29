Европа впервые за 9 лет запустит миссию в космос без России

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 513
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 666
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1026
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 855
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4455
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2340
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 999
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
6
4
3
4
3
Украинские ученые участвуют в международном проекте по исследованию космоса
Украинские ученые участвуют в международном проекте по исследованию космоса
В Украине пройдет IT-хакатон с призовым фондом $ 3000
В Украине пройдет IT-хакатон с призовым фондом $ 3000
Microsoft показала дизайн нового Office
Microsoft показала дизайн нового Office
Вооруженным силам передали модернизированные танки
Вооруженным силам передали модернизированные танки
Собака-блогер учит животных, как приручать человека
Собака-блогер учит животных, как приручать человека
Видео
Все видео
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Новую систему iOS показали на макете iPhone 12
Новую систему iOS показали на макете iPhone 12
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 495
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 450
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 747
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
среда, 29 июля 2020 12:29

Европа впервые за 9 лет запустит миссию в космос без России

  Комментировать
Европа впервые за 9 лет запустит миссию в космос без России
Запуск ракеты SpaceX на Международную космическую станцию запланировали весной 2021 года. Фото: pixabay

Впервые с 2011 года астронавт Европейского космического агентства (ESA) полетит в космос не с российской миссией.

Он выполнит полет на борту ракеты SpaceX, сообщает Euractiv.

Запуск ракеты SpaceX на Международную космическую станцию ​​запланировали весной 2021 года. Французского астронавта Тома Песке объявили одним из членов экипажа из четырех человек. Это будет вторая полноценная миссия американской космической компании SpaceX Илона Маска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия запустила снаряд в космос - разведка США и Великобритании

Космонавт ЕSА отправится на МКС вместе с астронавтами NASA Шейном Кимбро и Меган Макартур, а также японцем Акихико Хошиде на шесть месяцев пребывания на орбите. К ним присоединятся еще три космонавта, которые прибудут на российской ракете "Союз".

"Я очень рад быть первым европейцем, который полетит на новом поколении американских космических кораблей с экипажем", - сказал Песке.

В конце мая компания Маска успешно запустила двух астронавтов NASA. Это был первый случай, когда США смогли самостоятельно получить доступ в космос с момента выхода из программы космических челноков в 2011 году.

По этому демонстрационному полету пойдет первая официальная миссия в начале сентября, когда еще четыре астронавты отправятся к МКС. SpaceX заключил контракт на шесть запусков с экипажами в рамках сделки стоимостью $ 2,6 миллиарда.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом "Perseverance". Запуск предварительно запланирован на 30 июля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Европа впервые за 9 лет запустит миссию в космос без России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Открыли первый в Украине музей произведений одного художника

Зерно с Украины начали отправлять в Россию

Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей

Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы

Украинского атамана отправили в монастырь

На монумент нанесли имена 658 военачальников

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 31419
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 9316
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата 1 Просмотров: 6615
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на сельской улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на сельской улице
 Просмотров: 6318
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 5688
Наука+ИТ
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
 Просмотров: 333
Самые крупные кратеры в Солнечной системе обнаружили ученые
Самые крупные кратеры в Солнечной системе обнаружили ученые Просмотров: 234
Google соединит новым интернет-кабелем 3 страны
Google соединит новым интернет-кабелем 3 страны Просмотров: 180
К Земле приближается астероид - NASA
К Земле приближается астероид - NASA Просмотров: 306
Instagram обвинили в слежке за пользователями. Подсматривал через фронталбную камеру
Instagram обвинили в слежке за пользователями. Подсматривал через фронталбную камеру Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
34
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
20
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
5
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
3
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе
2
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
Голосов: 3677
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua