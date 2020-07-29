Европа впервые за 9 лет запустит миссию в космос без России

Запуск ракеты SpaceX на Международную космическую станцию запланировали весной 2021 года. Фото: pixabay

Впервые с 2011 года астронавт Европейского космического агентства (ESA) полетит в космос не с российской миссией.

Он выполнит полет на борту ракеты SpaceX, сообщает Euractiv.

Запуск ракеты SpaceX на Международную космическую станцию ​​запланировали весной 2021 года. Французского астронавта Тома Песке объявили одним из членов экипажа из четырех человек. Это будет вторая полноценная миссия американской космической компании SpaceX Илона Маска.

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Космонавт ЕSА отправится на МКС вместе с астронавтами NASA Шейном Кимбро и Меган Макартур, а также японцем Акихико Хошиде на шесть месяцев пребывания на орбите. К ним присоединятся еще три космонавта, которые прибудут на российской ракете "Союз".

"Я очень рад быть первым европейцем, который полетит на новом поколении американских космических кораблей с экипажем", - сказал Песке.

В конце мая компания Маска успешно запустила двух астронавтов NASA. Это был первый случай, когда США смогли самостоятельно получить доступ в космос с момента выхода из программы космических челноков в 2011 году.

По этому демонстрационному полету пойдет первая официальная миссия в начале сентября, когда еще четыре астронавты отправятся к МКС. SpaceX заключил контракт на шесть запусков с экипажами в рамках сделки стоимостью $ 2,6 миллиарда.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом "Perseverance". Запуск предварительно запланирован на 30 июля.