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суббота, 03 апреля 2021 09:00

Электропоезд установил новый рекорд скорости

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3 апреля 2007 года французский поезд с электрическим приводом TGV V150 установил новый мировой рекорд скорости. Он двигался со скоростью 574,8 км/ч.

Автор: wikipedia.org
  Электропоезд установил новый рекорд скорости
Электропоезд установил новый рекорд скорости

Электропоезд сформировали из двух головных моторных вагонов от TGV POS № 4402, который модернизировали, и трех промежуточных вагонов от TGV Duplex. Вагоны оборудовали более мощными тяговыми электродвигателями. Выходная мощность электропоезда выросла с 9,3 МВт до 19,6 МВт. Напряжение в контактной сети увеличили с 25 кВ до 31 кВ, а в электропоезде разместили более 600 различных датчиков.

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В начале 2007 года на линии проводили исследовательские поездки, в ходе которых 13 февраля установили неофициальный рекорд 554,3 км/ч. 3 апреля 2007 года поезд разогнали до скорости 574,8 км/ч, официально установив новый мировой рекорд скорости для рельсовых поездов.

Машинист Эрик Пьезак, руководивший электропоездом, позже признался, что ему позволили разогнаться до скорости не более 570 км/ч.

27 сентября 1825 года открыли первую в мире общественную железную дорогу Стоктон-Дарлингтон. Движение по ней открыл паровоз Locomotion. Его название довольно скоро стало общим, впоследствии все рельсовые тяговые средства стали называть на манер паровоза — локомотивами.

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Дата
03
апреля

Электропоезд установил новый рекорд скорости

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