Электропоезд разогнался до рекордной скорости

18 мая 1990 года поезд TGV Atlantique trainset 325 установил мировой рекорд скорости на только построенной линии LGV. Его скорость достигла 515 км/ч.

Серию скоростных электропоездов TGV Atlantique trainset создали для эксплуатации на новой линии LGV Атлантика. Поезд оснастили мощным двигателем, а также улучшили аэродинамику и тормозную систему. В стандартный состав поезда входит два главных и десять пассажирских вагонов.

Автор: wikipedia.org Во Франции поезд установил мировой рекорд

TGV Atlantique имеет высокую выходную мощность 8800 кВт, а также синхронные тяговые электродвигатели. Кроме этого, поезд имеет характерное серебристую окраску.

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9 мая 1990 года электропоезд достиг скорости 510,6 км/ч., а 18 мая очередная экспериментальная поездка завершилась установлением нового мирового рекорда. Скорость поезда достигла 515,3 км/ч.

Этот рекорд продержался в течение 17 лет, пока в 2007 году электропоезд серии TGV POS не улучшил его на 59 км/ч.

1 мая 1994 года во время соревнований "Гран-при Сан-Марино" на трассе в Имоле погиб 34-летний бразильский автогонщик Айртон Сенна. Он был трехкратным чемпионом мира в классе машин "Формула-1".